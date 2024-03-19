مدفعية الاحتلال تقصف محيط بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة

نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصفًا على محيط بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وارتفع اليوم عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المكثف والمستمرعلى مناطق متفرقة في مدينة رفح الفلسطينية إلى 14 شهيدًا فلسطينيًا بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات.

واستشهد 6 مواطنين فلسطينيين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة "الحاج" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ونفذت طائرات الاحتلال غارة على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وشن الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي غارة على بيت حانون شمال قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ الإبادة الجماعية بقطاع غزة باستخدام جميع آلات الحرب البرية والبحرية والجوية، منذ السابع من اكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد أكثر من 31،726 مواطنا، معظمهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 73،792 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.