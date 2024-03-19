مقتل 4 من أسرة واحدة في قصف أوكراني على بيلجورود الروسية

لقي أربعة أشخاص، مصرعهم في قصف أوكراني لقرية نيكولسكوي الواقعة في المنطقة المتاخمة لأوكرانيا.

وقال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق تيليجرام، إن وحدات الدفاع الجوي في بيلغورود أسقطت ثمانية أجسام محمولة جوا في وقت متأخر من المساء. ولم تقع إصابات لكن الحطام المتساقط ألحق أضرارا بأسطح مواقع صناعية ومنازل.

وفي سرده للوفيات الناجمة عن القصف، قال غلادكوف إن الضحايا وهم زوجان وجدة وصبي يبلغ من العمر 17 عاما لقوا حتفهم عندما تعرض منزلهم لقصف مباشر. وقال إن فتاة نجت وهي الآن في العناية المركزة.

وتكررت الهجمات على بيلغورود منذ عام 2022، لكنها تصاعدت في الأشهر القليلة الماضية حيث لقي 25 شخصا حتفهم في هجوم أوكراني واحد في أواخر ديسمبر. وقتل آلاف المدنيين الأوكرانيين في الهجمات الروسية.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين.