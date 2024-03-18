انتصار العاشر من رمضان.. اللواء زكي الألفي: ذكرى استرداد الكرامة المصرية والعربية

أكد اللواء محمد زكي الألفي الخبير العسكري وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، أن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ليست ذكرى فقط بل ذاكرة لن تمحى أبدا ويوم راسخ في وجدان كل مصري وكل عربي خاصة الذين شاركوا في حرب العزة والكرامة.

وأضاف "الألفي" في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز"، أن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان يجب أن نستلهم منها دروسًا كثيرة على رأسها الحفاظ على أمن واستقرار وطننا الغالي مصر، قائلا:" يجب أن نعلم جيدًا أن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان هي ذكرى استراداد الكرامة المصرية والعربية، واسترداد سيناء أرضنا الغالية".

وتحتفل مصر بعد غد العشرين من مارس الجاري بذكرى انتصار العاشر من رمضان 1393 هـ، التي بدأت في السادس من أكتوبر 1973، واستطاع أبطال القوات المسلحة من العبور إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، والانتصار على إسرائيل التي روجت أنها جيش لا يقهر وأنه لا يمكن لمصر وجيشها الانتصار عليها أبدًا.