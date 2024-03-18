يسألون الله القبول.. آلاف المصلين يؤدون صلاة التراويح بالجامع الأزهر| صور

اصطف آلاف المصلين اليوم الاثنين في الليلة التاسعة من شهر رمضان ‏المبارك، لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، حيث يتلاقى الناس من كل مكان من ربوع مصر وأصقاع الأرض وخصوصا من المقيمين بمصر والطلاب الدارسين بالأزهر من أكثر من مئة دولة من كل قارات العالم، وقلوبهم خاشعة مطمئنة تطمع في رضا الله وأن يكونوا من المقبولين.

وتقدم المصلين فضيلةُ الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم الهدهد، عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ حسن عراقي، وكيل لجنة مراجعة ‏المصحف، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وتقام صلاة العشاء من سورة الأعراف برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورة الأعراف برواية ابن وردان عن أبي جعفر المدني، ورواية الدوري عن الإمام الكسائي، ورواية رويس عن يعقوب الحضرمي.

ويؤُّم المصلين اليوم في الجامع الأزهر في صلاتي العشاء والتراويح الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، والدكتور محمد رفاعي زلط، مدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدكتور حمادة خطاب، مدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والشيخ أحمد أنور، معلم القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية، والشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية. ويؤم المصلين في صلاة فجر الأحد الدكتور حمادة خطاب، مع التلاوة من سورة الأعراف.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

يأتي ذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة وحرص كبير على إحياء الأجواء الرمضانية وإعانة الصائمين على الطاعة والتزود من خيرات الشهر الفضيل وبركاته، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

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