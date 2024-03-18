نتيجة اليوم الثاني من مسابقة أوائل الطلاب بإدارة المعادي التعليمية

أعلنت إدارة المعادى التعليمية نتيجة اليوم الثاني من مسابقة أوائل الطلاب والتي تقام على مستوى الجمهورية برعاية رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات أيمن موسي وكيل أول الوزارة مدير المديرية بالتعاون مع احد الاحزاب

وتابع محمود عبدالرازق مدير عام إدارة المعادي المسابقة بمقرات التسابق وبرفقة أميرة نور وكيل الإدارة و اشجان عبدالفتاح موجة أول التربية الإجتماعية وموجهي التربية الإجتماعية

واطمئن المدير العام علي ابنائنا الطلاب اثناء سير المسابقة بكل شفافية وقام بتشجيعهم وتمني لهم كل النجاح والتوفيق .

و مقرات التسابق كانت تقام مسابقة اوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بمدرسة العلياء الخاصة مقر التسابق لمدارس المرحلة الإعدادية وذلك بتواجد فريق العمل بالمسابقة المراحل التعليمية والعلاقات العامة و المحكمين من الموجهين والموجهين الأوائل للمواد الدراسية وكان في استقبال الجميع مدراء المدارس التي يعقد بهم التسابق.

واشترك فى اليوم الأول 10 مدارس فاز منهم 5 مدارس هي:

-مدرسة الجبرتي الإعدادية بنين

-مدرسة الفتح الإسلامي

-مدرسة العلياء الخاصة

-مدرسة فاطمة الزهراء

-مدرسة الصرح الخاصة

-مدرسة الإسراء

-مدرسة خديجة ام المؤمنين

-مدرسة المعادى الإعدادية بنات

-مدرسة النجاح الخاصة

-مدرسة هشام ممدوح

وقد أسفرت المسابقة عن فوز 5 مدارس وهم :

- مدرسة العلياء الخاصة

-مدرسة الفتح الإسلامي

-مدرسة الصرح الخاصة

-مدرسة هشام ممدوح

-مدرسة النجاح الخاصة