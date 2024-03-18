مران الزمالك.. انتظام محمد عاطف وإيشو

انتظم محمد عاطف وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق الأول، بعد مشاركتهما، أمس الأحد في مباراة الأهلي ضمن منافسات بطولة الجمهورية مواليد ٢٠٠٣ .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.