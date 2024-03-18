ads
الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي في شمال سيناء

....
....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بالمركز الحضري بالريسة، وذلك بحضور 21 من الأطباء والتمريض والإداريين.

وتناولت الندوة عدة موضوعات أهمها مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية، وخطة الإخلاء في حالة الطوارئ ، والحرائق وأنواعها وكيفية مكافحتها، وذلك فى إطار جهود المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها التابعة المنتشرة فى أرجاء المحافظة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

 وأكد مدير المديرية، استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل، كما حاضر بالندوة الكيميائي عبد المنعم دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، بحضور الدكتورة اية الله طلعت مديرة المركز ، والدكتورة رانيا اسامة مديرة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة ، تحت إشراف وحضور مدير المديرية.

FB_IMG_1710755403603
FB_IMG_1710755403603
FB_IMG_1710755401106
FB_IMG_1710755401106
التوعية والتثقيف الصحة المهنية القطاع الصحي تأمين بيئة العمل حالة الطوارئ حسن شحاته محافظة شمال سيناء مخاطر بيئة العمل وزير العمل