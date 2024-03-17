«مصروفات المنزل».. التحقيقات تكشف سبب إطلاق عامل أحذية النار على نفسه بفيصل

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن أسباب إقدام عامل أحذية على إطلاق النار على نفسه من مسدس قبل الإفطار بشارع فيصل، إذ أوضحت أن الضحية أقدم على التخلص من حياته بسبب خلافات مع زوجته على المصاريف المنزلية.

وأضافت التحقيقات، أن المتوفى متزوج من سيدة تعمل في كوافير وكان بينهما خلافات بسبب مصاريف المنزل، وحدثت مشادة كلامية بينهما، واستدعى أبنائهم للحضور لحل الخلاف، لكنه خرج من الغرفة وبيده فرد خرطوش وهدد بإنهاء حياته ثم أطلق عيار نارى على رأسه ولقى مصرعه فى الحال.

وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز فرد الخرطوش المستخدم في الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود جثة داخل منزل بمنطقة فيصل ببولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة عامل أحذية مصاب بطلق نارى بالرأس وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة.