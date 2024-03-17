احتفالية ببورسعيد بمناسبة مرور 1084 على إنشاء الأزهر الشريف.. صور

نظمت منطقة بورسعيد الأزهرية، احتفالية، اليوم الأحد، في مكتبة مصر العامة بمناسبة مرور 1084 على إنشاء الأزهر الشريف.

بالصور.. احتفالية ببورسعيد بمناسبة مرور 1084 على إنشاء الأزهر الشريف



وتناول الدكتور ياسر علام، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية، دور الأزهر الشريف التوعوي والتعليمي في بناء الأجيال من المرحلة الإبتدائية وحتى الثانوية والجامعة، وأهمية غرس القيم الصحيحة لدى الطلاب، مؤكدا أن مناهج الأزهر وسطية تعمل على نبذ الفكر المتطرف والإرهاب والعنف.

وأكد دكتور محمد موسى، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، على دور علماء الأزهر في السلم والحرب وتنمية فكر الطلاب وأيضا نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه الأزهر الشريف والإسلام.

واستعرضت دكتورة نشوى شبانة، مدير التعليم الثانوي، دور المرأة وقت الأزمات، وأن الأزهر الشريف يساند المرأة التي أعطى لها الإسلام كامل حقوقها، وأصبحت شريكا أساسيا تتمتع بمناصب عالية في مختلف المجالات والتخصصات وأمن وأمان في المجتمع.

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