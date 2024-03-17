تشيلسي يعبر إلى نصف نهائي كأس إنجلترا بانتصار درامي على ليستر

واصل تشيلسي مسيرته الناجحة في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على ليستر سيتي بنتيجة 4-2 في ربع نهائي البطولة، في مباراة مثيرة شهدت تقلباتٍ في الأداء وطردًا لمدافع ليستر.

بادر تشيلسي بالهجوم منذ بداية المباراة، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق مارك كوكوريا في الدقيقة 13، وأضاف كول بالمر الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

في الشوط الثاني، عاد ليستر سيتي بقوة، وسجل هدفًا عكسيًا من أكسيل ديساسي في الدقيقة 51، ثم أضاف ستيفي مافيديدي الهدف الثاني للثعالب في الدقيقة 62.

في الدقيقة 73، طُرد كالوم دويل مدافع ليستر، ليُجبر فريقه على خوض الدقائق المتبقية من المباراة بـ10 لاعبين.

استغل تشيلسي النقص العددي في صفوف ليستر، وسجل هدفين عن طريق كارني تشوكويميكا ونوني مادويكي في الدقيقتين 90+2 و90+8، ليُنهي المباراة فائزًا بنتيجة 4-2.

يُعدّ تأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مُستحقًا، بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق في أغلب فترات المباراة، واستغلاله للنقص العددي في صفوف ليستر.