الاحتفال بتأسيس الجامع الأزهر في جنوب سيناء

نظم أزهر جنوب سيناء، اليوم الأحد، احتفالة كبرى على تأسيس جامع الأزهر برعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر و الدكتور وكيل الأزهر وفضيلة الشيخ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية، وبإشراف الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء ومنطقة وعظ جنوب سيناء بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، في اطار الاحتفاء بمرور 1048 عاما على انشاء الجامع الأزهر صرح العلم والعلماء منارة الفكر الوسطى وعلوم الدين والشريعة السمحاء.
حضر الاحتفال لفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والأمنية، ومديري المديريات المختلفة، ولفيف من قيادات وشيوخ وعواقل البدو بجنوب سيناء.
وقدم الاحتفالية كلا من محمود بدير المذيع بإذاعة جنوب سيناء، والشيخ مصطفي عبدالرازق ابوفاتى الواعظ بإدارة الوعظ.
وتناول الحفل عدة فقرات فنيه وابتهالات لطلاب أزهر جنوب سيناء، وادي فريق الكشافة التابع لازهر جنوب سيناء عدة فقرات وترحيب بالضيوف.