الاحتفال بتأسيس الجامع الأزهر في جنوب سيناء

نظم أزهر جنوب سيناء، اليوم الأحد، احتفالة كبرى على تأسيس جامع الأزهر برعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر و الدكتور وكيل الأزهر وفضيلة الشيخ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية، وبإشراف الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء ومنطقة وعظ جنوب سيناء بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، في اطار الاحتفاء بمرور 1048 عاما على انشاء الجامع الأزهر صرح العلم والعلماء منارة الفكر الوسطى وعلوم الدين والشريعة السمحاء.

حضر الاحتفال لفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والأمنية، ومديري المديريات المختلفة، ولفيف من قيادات وشيوخ وعواقل البدو بجنوب سيناء.

وقدم الاحتفالية كلا من محمود بدير المذيع بإذاعة جنوب سيناء، والشيخ مصطفي عبدالرازق ابوفاتى الواعظ بإدارة الوعظ.

وتناول الحفل عدة فقرات فنيه وابتهالات لطلاب أزهر جنوب سيناء، وادي فريق الكشافة التابع لازهر جنوب سيناء عدة فقرات وترحيب بالضيوف.

inbound892720034811968441

inbound6312420810880340634

inbound5569831336267595435

inbound5179545955372440812

inbound4816298343582559100

inbound5379410015961893861

inbound6664445773150055158

inbound8674886600694700723