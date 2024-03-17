مدرب فيوتشر يذاكر الزمالك قبل مواجهة الكونفيدرالية

بدأ تامر مصطفي مدرب فريق فيوتشر، في الإعداد ودراسة فريق الزمالك قبل مواجهة الفريقين المرتقبة بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحدد تامر مصطفي مع جهازه المعاون نقاط قوة وضعف فريق الزمالك ثم يبدأ بعقد جلسات متنوعة مع اللاعبين للحديث عن اللقاء المرتقب فنيا.

ويلتقي فيوتشر أمام الزمالك يوم ٢٩ من شهر مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، بينما سيقام لقاء الإياب يوم ٧ أكتوبر المقبل.

ولم يسبق لفريق فيوتشر أن توج ببطولة الكونفيدرالية من قبل، بينما توج الزمالك باللقب في المرة الأخيرة نسخة ٢٠١٩.