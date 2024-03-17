المؤتمر يطالب بزيادة حجم المساعدات لقطاع غزة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن دولة الاحتلال تستخدم سياسة التجويع في حربها على قطاع غزة، الذي يعاني من نقص شديد في الغذاء والمياه، مطالبا بضرورة زيادة ضخ المساعدات إلى معبر رفح.

وأضاف غنيم، أن جيش الاحتلال يمارس كافة اوجه الإبادة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، وهو ما يتطلب وقفة جادة وحاسمة من قبل المجتمع الدولة، إضافة لضرورة ضخ المزيد من المساعدات لتوفير أدنى سبل الحياة للأطفال والنساء والشيوخ، مشددا على ضرورة إزالة العوائق والقيود التي تضعها دولة الاحتلال أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية.

وطالب النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، منظمات حقوق الإنسان القيام بدورها وعدم ازدواجية المعايير، قائلا:" الوضع يتفاقم بشكل كبير، وهناك ازمة انسانية حقيقية، محذرا من عدم وجود مياه الشرب، وأن نسبة المياه تقل عن 20% من الاحتياجات ومن ثم هذ كارثة حقيقية، ويهدد المواطنين هناك بخطر الموت عطشا، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الأمراض والأوبئة الخطيرة بعد اضطرار المواطنين إلى شرب مياه مالحة وملوثة.