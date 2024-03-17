بالصور.. تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان سلام السينمائي

أعلن مهرجان سلام للأفلام القصيرة عن أعضاء لجنة تحكيم دورته الثانية المزمع إقامتها في الفترة ما بين التاسع وحتى الحادي عشر من مايو المقبل، حيث تتكون لجنة التحكيم من الفنان حمزة العيلى، الفنان عماد الراهب، الناقدة ماجدة موريس، المؤلف والسيناريست ناجى عبد الله، المخرج التلفزيونى رضا شوقى.

ونوهت إدارة المهرجان بأن الخامس عشر من أبريل المقبل هو الموعد النهائى للإعلان عن الأفلام التى تم قبولها للمشاركة في دورته الثانية.

يذكر أن المهرجان يديره المخرج دانى جمال. وتتكون لجنة المهرجان من السيناريست لارى نبيل، المنتج والمخرج د. أندريا زكريا، المونتير رامز عاطف، صانعة الأفلام د. سارة إلياس، دانى سمير سيف، ومديرا المهرجان رشا سعد عزيز وشهير صداق.

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