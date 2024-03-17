سلامة الغذاء: شن 733 حملة تفتيشية علي منشأت غذائية خلال أسبوع

كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 11 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 9 – 15 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

وكشف التقرير عن قيام فريق إدارة الشكاوى بشن حملات على 733 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ( الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسوان، مطروح، البحيرة، الاسماعيلية، الوادي الجديد، القليوبية، المنيا، أسيوط، الفيوم، الغردقة ومدينة الشروق،) مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 23 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 6 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1653 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.



وبالتنسيق مع إدارة الشكاوى، تم تنفيذ 5 حملات على عدد 42 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.



وتم تسجيل 371 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 455 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 173 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 19 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات ( القاهرة، الجيزة، المنوفية، بور سعيد، القليوبية وبني سويف ) ، وتم استيفاء 2 منشأة تخزينية لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، وتم إدراجها بالقائمة المعتمدة للهيئة.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 16 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ( البحيرة، الاسماعيلية، الغربية، الشرقية، القليوبية، دمياط والفيوم ) .



وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 50 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل 3 مطاعم و 5 فنادق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الشرقية والمنوفية، وتم تسجيل عدد 2 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 368 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.



ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 7 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 1 مزرعة /وحدة تجهيز الأسماك خلال الأسبوع الماضي.



كما تم عقد برنامج تدريبي لعدد من منشآت تداول الأسماك و مفتشي الإدارة والخاص بنظم الرقابة الرسمية في إطار متطلبات وتشريعات الاتحاد الأوروبي.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 68 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، و أصدرت الإدارة 25 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.