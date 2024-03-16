أشرف زكي لـ"البوابة": رمضان في مصر حاجة تانية.. طلبة المعهد عزموا نفسهم على الفطار عندي موقف لا أنساه..لمة الأسرة حول الطبلية شيء أساسي في الشهر الكريم..أتابع شغل روجينا.. وهي تستحق لأنها اجتهدت كتير

شهر رمضان المبارك له اهتمامات خاصة عند البعض من حيث التجهيزات واجوائه المبهجة التي تعطي هذا الشهر حالة خاصة من البهجة وأهمها "لمة العيلة"، حيث تلتقي الأسر والعائلات في تجمع بهيج عند الإفطار، وبعدها متابعة البرامج والمسلسلات الدرامية التي لها طابع خاص عند المصريين ولعل تفاصيل الشهر الكريم لدي النجوم والنجمات لا يعرفها الكثيرون.

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في "لمة العيلة " يكشف لـ"البوابة نيوز"، عن الأكلات المفضلة، وأهم الذكريات في الشهر الكريم .

عن أجواء رمضان وكيف يستعد لها؟؛ قال الدكتور أشرف زكي: رمضان له اهتمام خاص عندي بشكل يومي، وله طقوس خاصة في أول يوم في رمضان الكريم أصحى صباحًا لأقوم بشراء العصائر والمخلل والكنافة والقطائف قبل الإفطار.

لكن المدهش الحقيقة أنني أقوم بشراء هذه الأشياء الأساسية والمهمة بالنسبة لي من نفس الأماكن كل عام وعلي سبيل المثال أقوم بشراء المخلل "الطرشي" من المنيل والعصائر من الدقي، ولم أغير هذه الطقوس منذ سنوات عديدة لا بد أن أشتري من نفس الأماكن والأشخاص كل عام، لأني بحس بجمال رمضان وعطره الطيب في هذه الأجواء في أول يوم من رمضان.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: في نهار رمضان بحب جدا اروح الشغل، وأتابع العمل النقابي، بالإضافة لممارسة الرياضة بشكل يومي رياضة المشي أفضلها نصف ساعة مشي يوميا.

وماذا عن أهم الأطباق المفضلة لديك فى شهر رمضان؟

أعشق الشوربة على الإفطار وبحب جدا الخضار ..البامية والفراخ والسلطة طبعا أساسية جدا وبعد الإفطار أتناول قطعة كنافة ونص قطايف.

ماذا يعنى شهر رمضان للدكتور أشرف زكي؟

رمضان بالنسبة لي الطبلية والأسرة ملتفة على الطبلية، وعندي شيء مقدس في كل رمضان منذ سنوات واتمني ألا ينقطع، وهو التوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة في أواخر الشهر الكريم وأحضر "ليلة القدر" في الحرم المكي وصلاة العيد في " الحرم النبوي".

ذكريات رمضان

وماذا عن ذكريات الشهر الكريم؟

ذكريات رمضان عديدة وجميلة وحقيقي تعيش فى وجدانا كلنا لأنها تحمل ذكريات منها في مرحلة الطفولة ومنها في مراحل أخرى، واتذكر في مرحلة الطفولة والابتدائي كنا نجتمع كلنا في "لمة العيلة"، نفطر وبعد ذلك نقوم بأداء صلاة التراويح، ثم نذهب إلى المنزل لمتابعة المسلسلات التي تعرض في هذا التوقيت، وحقيقي رمضان في مصر حاجة تانية.

ما أهم ذكري مرتبطة بشهر رمضان ولا تنساها؟

من أهم الذكريات في شهر رمضان المبارك التي لا تنسى في حياتي كنت ساكن بجوار أكاديمية الفنون ، وفي أثناء الدراسة كانت زوجتي الفنانة روجينا في ٱخر سنة دراسية في الأكاديمية وكنت أنا معيد في الجامعة وكنا لسا متزوجين جدد، وفي أحد الأيام في شهر رمضان كنا معزومين عند أحد الأقارب وطبيعي بنخرج لعزومات رمضان قبل الإفطار بوقت قليل أو لتقدير الوقت الكافي للمكان المتوجه اليه، وبالفعل جهزنا نفسنا ولبسنا وبفتح الباب عشان نخرج لقينا في وشنا طلاب المعهد عازمين نفسهم عندنا وطبعا كان موقف محرج جدا؛ لأننا جاهزون وخارجون معزومون خارج المنزل.

والتصرف المذهل في رد فعلي قلت لهم كلهم في مائدة رحمن علي ناصية الشارع عليكم جميعا بالذهاب اليها ولم يكن في حل ٱخر ونزلنا أنا وروجينا وروحنا العزومة، وطبعا كان موقف طريف وغريب لا أنساه في حياتي.

وماذا عن مسلسلات رمضان.. وكيف تختار ما تتابعه؟

أولا أتابع شغل روجينا، ربنا يكرمها ووفقها يا رب، تستحق بكل تأكيد لأنها اجتهدت وتعبت كتير، وتستأهل كل خير، وربنا معها، "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وعن متابعتي لمسلسلات أخرى؛ أكيد أتابع سر الهي أولا، ومليحة، والحشاشين، وألف ليلة وليلة ياسر جلال، وربنا يوفق الجميع، وأنا أتابع اللي باقدر عليه بسبب ضيق الوقت.