توقيع مذكرة تفاهم بين ITI والمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندى

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر (ITI) والمعهد الوطني للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بالهند، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال التكنولوجيا والاتصالات.

تمت مراسم التوقيع بين الدكتورة هبة صالح، رئيسة ITI، والدكتور مادان موهان تريباثى، المدير العام للمعهد الوطني للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بالهند.

تشمل مذكرة التفاهم نطاقًا واسعًا من الأنشطة التعليمية والتدريبية والتقنية، مثل تبادل المناهج والمواد التدريبية والخبراء، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية في تخصصات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الرقمي.

تعكس هذه المذكرة التزام الوزارة بتعزيز القدرات الرقمية للشباب وتوفير بيئة تعليمية متطورة تتناسب مع متطلبات سوق العمل الرقمي. وقد أعرب الدكتور عمرو طلعت عن أهمية هذه الشراكة في تعزيز التعاون بين مصر والهند في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على توسيع قاعدة المهارات وتأهيل الشباب لمواكبة التطور التكنولوجي السريع.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز القدرات البشرية ودعم التكنولوجيا والابتكار، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمارات التكنولوجية والابتكار في المنطقة.

هذه الشراكة تعكس التزام الحكومة بتعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز القدرات البشرية في مصر والهند.