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السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

طقس سوهاج مستقر بمعظم الأنحاء وسيولة مرورية على الطرق الرئيسية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
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شهدت محافظة سوهاج اليوم اعتدال حالة الطقس في مختلف مراكز المحافظة، ومال الطقس مع حلول وقت الظهيرة الي ارتفاع درجات الحرارة ما خفف من خروج المواطنين للشارع في نهار شهر رمضان المبارك في سادس أيامه.

يذكر أن هيئة الارصاد قد أصدرت بيانا قالت فيه توقعاتها لليوم السبت حيث اشارت الي ان الطقس سيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
ومتوقع اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والصحراء الغربية .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 17.

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