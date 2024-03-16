العربى الناصرى: قوافل مساعدات التحالف الوطنى لغزة استمرارا للملحمة المصرية

ثمن الحزب العربى الناصرى برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي لدعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات.

وأشاد محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصري، باستمرار التحالف الوطني للعمل الأهلي في تقديم يد المساعدات خلال شهر رمضان، والتي كان أخرها إطلاق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية للأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تضم 300 قاطرة.

وأكد محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصري، أن استمرار التحالف الوطنى للعمل الأهلي يمثل استمرار للملحمة الوطنية التي يخوضها ونجحت في ترجمه مسانده الشعب المصري لأشقاء في غزه من خلال سلاسل مساعدات متواصلة من خلال معبر رفح.

وأشار جلال، إلي إن التحالف لعب دورًا مهما ومؤثرًا كذراع تنموي محليا، وإغاثي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها التحالف، منذ إندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح أحد القوي الناعمة التي تمتلكها الدولة المصرية بالخارج.