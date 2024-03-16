فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية تحيي أولى ليالي رمضان الثقافية بمطروح

أحيت فرقة الانفوشي للموسيقى العربية أولى فعاليات احتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بمحافظة مطروح ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.



قدمت الفرقة باقة من الأغنيات ذات الطابع الديني بمناسبة الشهر الفضيل منها: رمضان كريم، يا صلاة الزين، رايحة فين يا حاجة، وغيرها من الأغنيات الطربية التي تفاعل معها الجمهور.

كما نظم قصر ثقافة مطروح أمسية شعرية بحضور أعضاء نادي الأدب العام وأعضاء أندية البادية، تضمنت إلقاء قصائد متنوعة ما بين العامية والفصحى، أعقبها لقاء بعنوان "مطروح على خريطة التنمية" تحدث خلاله د. حمد خالد عن أهمية إقامة المحطة النووية بمحافظة مطروح، موضحا الاستفادة التي تعود على أبنائها وعلى المصريين بوجه عام عقب تشغيل تلك المحطة، خاصة مع إنشاء مدرسة الضبعة النووية والتي بدورها إعداد كوادر متميزة للعمل بها.