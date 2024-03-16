حريق استوديو الأهرام.. لجنة فنية لحصر الخسائر ونظر حالة الأهالي

شكلت الجهات المعنية بمحافظة الجيزة وأجهزة الأمن والنيابة لجنة فنية متخصصة، وذلك لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق الضخم الذي شب باستوديو الأهرام ليلًا.

وتعمل اللجنة على معاينة العقارات المجاورة للحريق والتي طالتها النيران المتطايرة لداخل الشقق السكنية وحرق بعض أثاثها.

كما تقوم اللجنة الفنية بفحص العقارات هندسيًا لمعرفة مدى تضرر تلك العقارات وهل أثرت على السلامة الإنشائية للمباني من عدمه.

كما يقوم رجال الحي والمحافظة على حصر أعداد الأسر المتضررة من الحريق، والنظر في وضعهم وتوفر مسكن وملاذ آمن لهم.

وكشفت معاينة النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن عدم وقوع خسائر بشرية في حادث الحريق الضخم الذي نشب في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية بالجيزة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق شب بسبب تصوير احد مشاهد عمل تلفزيوني تجرى تصوير آخر مشاهده بالتزامن مع عرضه في شهر رمضان ٢٠٢٤.

واستمرت عمليات إخماد الحريق لمدة ٨ ساعات متواصلة وتم السيطرة عليه في ساعات مبكرة من صباح اليوم.

وكان قد توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذى نشب باستديو الأهرام بمنطقة العمرانية.

وأوضح محافظ الجيزة بأنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء، مؤكدًا على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

لافتا إلى أنه تم إخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.

حريق99

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