الرسالة.. إيبارشية طيبة تنظم الرياضة الروحية السنوية

أقيمت الرياضة الروحية السنوية للإكليروس الإيبارشي، خلال الفترة من الحادي عشر، وحتى الرابع عشر من شهر مارس الجاري، بمقر الخدمات لراهبات قلب يسوع المصريات، بالغردقة، تحت رعاية وحضور الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.

قاد إرشادات الرياضة الروحية الأب عماد كميل، نائب راعي كنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة حول "الحياة الروحية والرسالة"، حيث تضمنت الرياضة الروحية الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي اليومي، لقاءات الإرشاد، صلوات السواعي، أوقات السجود الجماعي، والفردي أمام القربان المقدس، صلاة المسبحة الوردية، مسبحة الرحمة الإلهية، الفترات المختلفة للتأمل، المرافقة الشخصية، بالإضافة إلى ممارسة سر التوبة والمصالحة.

واختتمت الرياضة الروحية بلقاء رعوي مع نيافة الأنبا عمانوئيل، لعرض، ودراسة بعض الأمور الرعوية، على رأسها الخدمة الروحية، والرعوية خلال الزمن الأربعيني المقدس، وعيد القيامة المجيد.

تلا ذلك، عرض اللجان الإيبارشية لكافة الأنشطة الرعوية، لتحديد مواعيد كافة الأنشطة، والمؤتمرات الإيبارشية بمختلف أنواعها، خلال الفترة القادمة، حتى نهاية صيف هذا العام.