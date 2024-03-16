الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة غدا ونشاط رياح حتى الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت، حتى الخميس 21 مارس، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد و جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية وتمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد أنه اعتبارا من غدا الأحد 17 مارس حتى الثلاثاء 19 مارس، سيكون هناك أمطار متفاوتة الشدة علي مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك رياح متفاوتة الشدة.

ويشهد الأحد 17 مارس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ومناطق متفرقة من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

كما يشهد الاثنين 18 مارس أمطار متوسطة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة، ونشاط رياح على على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

بينما يشهد الثلاثاء 19 مارس، أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد الأربعاء 20 مارس والخميس 21 مارس، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.