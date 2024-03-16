مساعد وزير الإسكان يشارك في اجتماع البناء منخفض الانبعاثات بباريس

شارك الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الاجتماع الوزاري للبناء منخفض الانبعاثات، والذي تم عقده بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وفود من 70 دولة، على هامش منتدي المباني والمناخ الأول، تحت رعاية الحكومة الفرنسية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

تأتى مشاركة وزارة الإسكان فى هذا الاجتماع، استكمالا لجهودها في ملف المدن المستدامة الخضراء، ومشاركتها في إعلان مبادرة المباني منخفضة الانبعاثات في مؤتمر المناخ بدبي (COP28).

وألقى الدكتور عبد الخالق إبراهيم، كلمة الدولة المصرية، والتى أكد فيها حرص الدولة على البناء المستدام، حيث قامت مصر بالعديد من التجارب المحلية في مجال البناء الأخضر، ومن أهمها برنامج الإسكان الاجتماعي الأخضر، والخطة المستدامة الخضراء للمدن الجديدة، وفي مقدمتها مدينة السادس من أكتوبر، كما يجري حالياً إعداد استراتيجية وطنية للبناء والعمران الأخضر الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الجهات الوطنية المختلفة.

وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن مصر تسعى جاهدة إلي دعم المبادرة الدولية الخاصة بالمباني منخفضة الانبعاثات التي تم إطلاقها في منتدي باريس، أخذا في الاعتبار المسئولية المجتمعية نحو توفير سكن ميسر مدعم لفئات الدخل المنخفض، ولذا تستهدف الدولة المصرية تحقيق التوازن بين الالتزامات الاجتماعية لتحسين جودة الحياة وتوفير السكن الملائم من ناحية، والالتزامات الدولية من أجل الحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات، وتوفير استهلاك الموارد وخاصة المياه والطاقة من ناحية أخري، ويتطلب ذلك توفير التمويل اللازم ورفع الوعي، ولذا شاركت وزارة الإسكان في دعم قرارات المبادرة المرتبطة بالتمويل الأخضر وبناء القدرات والمهارات ضمن مجموعة من القرارات المختلفة الخاصة بالمبادرة.

وأوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن مبادرة المباني منخفضة الانبعاثات تتوافق مع إطلاق المبادرة العالمية للمدن المستدامة المرنة (SURGe) والتي تم إطلاقها خلال الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الإسكان والبيئة خلال مؤتمر المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتتضمن المبادرة 5 محاور رئيسية، من بينها المحور الخاص بالمباني والإسكان المستدام منخفض الانبعاثات.

ونقل مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، دعوة الدولة المصرية لوفود الدول المشاركة بالاجتماع، لحضور المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والمقرر عقده في القاهرة في نوفمبر 2024، ويتضمن المنتدى 6 محاور رئيسية للنقاش ذات علاقة بالبناء والعمران المستدام منخفض الانبعاثات، منها العمران والمباني في مواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى المحور الخاص بالإسكان.

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