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السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

محاكمة جنائية لعاطل قتل شابا خلال مشاجرة في عين شمس

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة عين شمس، إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل شاب خلال مشاجرة بسبب خلافات بينهما.
تلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص، مصاب بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه، وتوفى لاحقاً متأثرا بإصابته.
بالانتقال لمحل الواقعة تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بينهما، تطورت لتعديه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها عاطل له معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحالة متهم للجنايات قتل شاب بمشاجرة عين شمس