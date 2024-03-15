محافظ المنيا: افتتاح 12 مسجدا فى 5 مراكز

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مديرية الأوقاف بإستمرار متابعة المساجد والساحات وتكثيف حملات النظافة والتعقيم والالتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء خلال الشهر الفضيل، وذلك لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات وأداء التراويح، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد و تمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمساجد تيسيرا على المصلين .



وأناب، محافظ المنيا اليوم الجمعة، رؤساء الوحدات المحلية فى ٥ مراكز “المنيا ، أبوقرقاص، العدوة، بني مزار، ديرمواس" لافتتاح ١٢ مسجدا، ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة حيث تم افتتاح ٥ مساجد بمركز ومدينة المنيا هى “مسجد المؤمن بتقسيم شادى بحى غرب مدينة المنيا ،المغفرة بالفواخر منشية الدهب بمجلس قروى صفط الخمار ، ومسجد الرحمة عزبة مجلى طوخ الخيل و الرحمن بطوه ، مسجد المهدى بيونس صميدة التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير"، و ٤ مساجد بمركز أبوقرقاص هي مسجد “التوبة، التوحيد، عباد الرحمن، السرو الكبير"، ومسجدا بكل من مركز العدوة و بنى مزار و ديرمواس حيث تم افتتاح مسجد الرحمة القبلى بعزبة مؤنس التابعة لقرية زاوية برمشا بمركز العدوة، و مسجد الزراعيين بمركز بنى مزار، ومسجد السلام بنجع عمار بمركز ديرمواس.

