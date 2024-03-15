ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل "عتبات البهجة"

تبدأ الأحداث بصدمة جميلة "بسنت أبو باشا" عندما ترى لها صورة غير لائقة، يعلم عبد البديع بإلغاء بهجت توكيل المحامي حازم.



تتصل جميلة بصديقتها بسنت "بوسي الشامي" و تطلب منها المساعده في مصيبتها، تتواصل جميلة مع محمود "يوسف عثمان" و تعنفة بسبب صورتها، يذهب محمود لأصدقائة و يتشاجر معهم على فعلتهم، تتلقى جميلة رسالة إبتزاز.



تطلب بسنت من جميلة قطع علاقتها مع محمود، كما تطلب منها الحديث مع جدها و أخوها عن ما حدث.



يشتكي تيتا "عنبة" للولا الراقصة "سما أحمد" من تصرف أصدقائه و تؤكد له انهم يغارون منه، و تبشره بعمل سينمائي.



تخبر جميلة منال "وفاء صادق" عن مشكلتها و تحاول مساعدتها، تشعر جميلة بالضيق و تخبر سميرة "ليلى عز العرب" التى تنصحها بإبلاغ الشرطة.



تطور نعناعة "جومانا مراد" من الكشك و تضيف له بضاعة جديدة بمساعدة حنفي "محسن منصور"، تطلب نعناعة من فلة " هنادي مهنا" ترك تيتا و تحذرها فلة من نوايا حنفي.



تخبر سميرة بهجت بمشكلة جميلة و يشعر بكثرة الهموم على عاتقة، و يحلول حل المشكلة و يقابل محمود و يصفعة جراء فعلته.



يذهب بهجت للقسم و يتفاجئ أن بسنت صديقة حفيدته جميلة هي المحرضة.



المسلسل بطولة يحيي الفخراني، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، علاء مرسي، جومانا مراد، هشام إسماعيل، عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، كتابة الدكتور مدحت العدل، والإخراج مجدي أبو عميرة.