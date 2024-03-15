اقرأ غدا في "البوابة".. السيسي: لا توجد مشكلة فى السلع الغذائية.. واتخذنا إجراءات وخطوات لتحسين الاقتصاد

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 16 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي: لا توجد مشكلة فى السلع الغذائية.. واتخذنا إجراءات وخطوات لتحسين الاقتصاد

لقاء مرتقب بين حماس وفتح فى موسكو

تعيين رئيس وزراء فلسطينى جديد.. والولايات المتحدة تنتقد إسرائيل بشكل متزايد

جريمة متكررة.. ٢٠ شهيدا فى إطلاق الاحتلال النار على حشد ينتظر مساعدات شمال غزة

إصابة سفينة فى قصف صاروخى قبالة الحديدة اليمنية

السنغال تطلق سراح معارضين من السجن.. واحتفالات فى داكار

أزمة السجائر.. الشرقية للدخان تسعى لحل الأزمة.. ودخول مستثمر خليجى يحرك المياه الراكدة

أحمد ماهر: مسلسلات الـ ١٠حلقاتً أضافت كثيرا للدراما المصرية

متحف الفاتيكان.. أقدم المعالم الأثرية والفنية فى روما

فى حضرة التجديد الدينى.. خليل عبد الكريم.. إخوانى انقلب على «الجماعة»

بهجة رمضان فى السيدة زينب.. فوانيس وزينة وروحانيات