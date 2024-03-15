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الجمعة 15 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مديرية الأوقاف بالأقصر تعلن منافذ بيع صكوك الإطعام

وكيل اوقاف الاقصر
وكيل اوقاف الاقصر
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أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، عن منافذ بيع صكوك الاطعام بالمديرية خلال شهر رمضان المبارك.
وجاء بيان المنافذ كالتالي:-

  • ديوان عام المديرية ورقم الهاتف الخاص بها ٠١٠٩٧١٤٣٩٩٦
  • إدارة أوقاف بندر الأقصر ورقم الهاتف الخاص بها ٠١١١١٨٠٩٩٤١
  • إدارة أوقاف البياضية ورقم الهاتف الخاص بها ٠١٠٦٠٢٩٠٥٨٦
  • إدارة أوقاف الطود ورقم الهاتف الخاص بها ٠١١٥١٠٠٢٩٢٨
  • إدارة اوقاف الزينيه ورقم الهاتف الخاص بها ٠١١٢٢١٥٧١٤٠
  • إدارة أوقاف القرنة ورقم الهاتف الخاص بها ٠١٠٦٧٨٦١٥٤٨
  • إدارة أوقاف إسنا ورقم الهاتف الخاص بها ٠١٠٦٦٣٢٢٤٦٠
  • إدارة أوقاف كومير ورقم الهاتف الخاص بها ٠١٠١٤٠١٥٨١٤
  • إدارة أوقاف النمسا ورقم الهاتف الخاص بها ٠١١٣٤٤٦٦٠٠٢
  • إدارة أوقاف أصفون ورقم الهاتف الخاص بها ٠١١٥١٧٦٠٥٦١
  • إدارة أوقاف أرمنت ورقم الهاتف الخاص بها  ٠١١١٠٠٥٧١٩٧

وأوضح وكيل وزارة أوقاف الأقصر، أنه يمكن طلب صك عن طريق إرسال رسالة نصية على رقم الواتساب (٠١٠٦٢٣٥٦٥٤٨ )، مقدمًا الشكر لأهل البر والإحسان الذين يساهمون مع المديرية فى سبيل قيامها بدورها المنشود، في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر منافذ بيع صكوك الإطعام شهر رمضان الأقصر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف صكوك الإطعام