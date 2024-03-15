أستراليا تتحدى إسرائيل وتقرر استئناف تمويل وكالة «الأونروا»

أعلنت أستراليا، اليوم الجمعة، أنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد توقفها مساهمتها المالية بسبب اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة بالضلوع في هجوم حماس.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إنها تعتبر أن تلك المزاعم تبرر ردًا مباشرًا ومناسبًا.

وأكدت وونغ أن بعد مراجعة من قبل لجنة الأمن القومي، ستوقف أستراليا تعليق مساهمتها في أونروا وستسدد المبلغ المتبقي من المساهمة المالية المعلقة بعد موافقة الوكالة على تقديم ضمانات إضافية.

وأشارت وونغ إلى أهمية عمل أونروا في تقديم المساعدة للأشقاء الذين يعانون من الجوع في غزة والذين يواجهون خطر المجاعة.

وأثار إعلان أستراليا عن استئناف التمويل استحسان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الذي ثمن الدعم الذي قدمته أستراليا خلال هذه المحنة الصعبة.

وأعرب لازاريني عن أمله في أن تحتذي باقي الدول التي علقت تمويلها خطى أستراليا وتستأنف مساهماتها لصالح الأونروا واللاجئين الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب بين إسرائيل وحماس أسفرت عن عدد كبير من الضحايا المدنيين من الجانبين، وأدّت إلى دمار هائل في قطاع غزة.