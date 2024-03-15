ads
الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

محمد مصطفى.. قائد جديد لمسيرة الإنقاذ الوطني الفلسطيني في زمن حرب الإبادة الإسرائيلية

محمد مصطفي
محمد مصطفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى رئيساً لوزراء فلسطين خلفاً للدكتور محمد أشتية الذي تقدم باستقالته منذ ما يقرب من ٣ أسابيع.

وسيصبح الدكتور محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطيني صاحب التشكيل الحكومي رقم 19 منذ عام 2003، ويأتي اختياره في فترة عصبية علي القضية الفلسطينية، حيث تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططات الاستيطان في ظل انشغال الجميع بحرب إبادة تخوضها إسرائيل في قطاع غزة.

مَن هو الدكتور محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة؟
 هو شخصية اقتصادية واعدة وأحد أنجح رجال الأعمال الفلسطينيين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ولد في مدينة طولكرم بالضفة المحتلة، حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربية من جامعة بغداد في سنة 1972، وحصل على الماجستير من جامعة جورج في الولايات المتحدة الأمريكية في الإدارة في عام 1985.

كما حصل على الدكتوراه من جامعة جورج في الاقتصاد وإدارة الأعمال في عام 1988، ليبدأ حياته العملية في مجال الاتصالات.

أبرز المناصب التي شغلها محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد، هو نائب وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني عام 2014.

كما عينه الرئيس الفلسطيني محافظاً لفلسطين، في عام 2023 لدى صندوق الإنماء الاقتصادي العربي في الكويت واستمر حتي تاريخ الإعلان بداية عام 2024.
 

إسرائيل في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي التحرير الفلسطينية الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد مصطفى