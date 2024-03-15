محمد مصطفى.. قائد جديد لمسيرة الإنقاذ الوطني الفلسطيني في زمن حرب الإبادة الإسرائيلية

اختار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى رئيساً لوزراء فلسطين خلفاً للدكتور محمد أشتية الذي تقدم باستقالته منذ ما يقرب من ٣ أسابيع.

وسيصبح الدكتور محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطيني صاحب التشكيل الحكومي رقم 19 منذ عام 2003، ويأتي اختياره في فترة عصبية علي القضية الفلسطينية، حيث تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططات الاستيطان في ظل انشغال الجميع بحرب إبادة تخوضها إسرائيل في قطاع غزة.

مَن هو الدكتور محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة؟

هو شخصية اقتصادية واعدة وأحد أنجح رجال الأعمال الفلسطينيين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ولد في مدينة طولكرم بالضفة المحتلة، حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربية من جامعة بغداد في سنة 1972، وحصل على الماجستير من جامعة جورج في الولايات المتحدة الأمريكية في الإدارة في عام 1985.

كما حصل على الدكتوراه من جامعة جورج في الاقتصاد وإدارة الأعمال في عام 1988، ليبدأ حياته العملية في مجال الاتصالات.

أبرز المناصب التي شغلها محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد، هو نائب وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني عام 2014.

كما عينه الرئيس الفلسطيني محافظاً لفلسطين، في عام 2023 لدى صندوق الإنماء الاقتصادي العربي في الكويت واستمر حتي تاريخ الإعلان بداية عام 2024.

