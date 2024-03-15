خلال زيارته لأكاديمية الشرطة.. السيسي: نحذر من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم الجمعة، وتابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم، وأثنى على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات.

وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد، كما أجرى حوارًا مع الطلبة المستجدين هنأهم فيه بالالتحاق بأكاديمية الشرطة وحلول شهر رمضان المبارك.

وتناول السيسي، الأوضاع الإقليمية وما تفرضه من تحديات ومسؤوليات أمنية

جديدة أمام الأجهزة الأمنية.

وأكد أن مصر تحاول وقف نزيف الدم في قطاع غزة وتسعى لإدخال أكبر حجم

من المساعدات، وحذر من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية.

وشدد الرئيس على أن مصر تسعى إلى إيجاد فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتراف دولي، مؤكدا أنه حذر مسبقاً من اتساع الصراع في المنطقة بسبب ما يحدث في غزة.