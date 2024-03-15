سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت لشوارع الرئيسة والميادين العامة بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية وانتظام في حركة سير السيارات.

فقد شهدت الطرق الدائرية والاتجاهات المؤدية إليها سيولة مرورية، وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة سيولة مرورية مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، فيما شهد كوبري أكتوبر كثافات متحركة حتى العباسية، وغمرة، وبالاتجاه العكسي، كذلك الأمر أعلى الطريق دائرى المريوطية المتجه للفيوم الصحراوي لميدان الرماية، وبمحور 26 يوليو أمام القادمين من ميدان لبنان إلى مدينة 6 أكتوبر.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.