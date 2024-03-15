قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم بالضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا، واقتحمت أكثر من 12 آلية عسكرية إسرائيلية المدينة، وانتشر جنود الاحتلال في محيط مدينة طولكرم.

ومنذ قليل، قامت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين أشعلوا النيران في المزارع القريبة من جبل الريسان في قرية رأس كركر غرب رام الله.

وهاجم مستوطنون، قرية كفر نعمة غرب رام الله، وأضرموا النار في سيارة بالقرية، قبل أن ينسحبوا.

كما اقتحم مستوطنون مسلحون، قرية بيرين جنوب شرق الخليل، وداهموا مدرسة القرية، كما انتشروا في محيط القرية، وقاموا بمداهمة عدة منازل والعبث بمحتواياتها.