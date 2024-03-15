بعثة منتخب الكاراتيه تطير إلى تركيا للمشاركة في بطولة البريميرليج الدولية

غادرت بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه إلى تركيا للمشاركة في بطولة البريميرليج الدولية التي ستقام في أنطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة بمشاركة 14 لاعبا ولاعبة.



من جانبه أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن البعثة المصرية ستواصل تحقيق سلسلة الإنجازات والتي كان آخرها انتزاع العديد من الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية بغانا.



أضاف «الدهراوي» أن مجلس الإدارة حريص على تذليل كافة العقبات أمام جميع اللاعبين من أجل الصعود إلى منصات التتويج ورفع العلم المصري عاليا في جميع المحافل الدولية.



أوضح «الدهراوي» أنه على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات جميع اللاعبين خاصة وأن المجلس حريص على توفير كل متطلبات الجهاز الفني واللاعبين من أجل الظهور بمستوى متميز في أي بطولة يشاركون فيها.



من جانبه، قال سيد نصر رئيس البعثة وعضو مجلس الادارة أن جميع الأمور تسير على ما يرام داخل البعثة حيث أن الجميع واثق في انتزاع العديد من الميداليات المتنوعة ببطولة البريميرليج.

أضاف أن اللاعبين يضعون على عاتقهم مواصلة تحقيق الإنجازات ورسم البسمة على وجوه الجماهير المصرية الحريصة على مؤازرتهم في كل محفل دولي يشاركون فيه.

ويشارك في البطولة 14 لاعبا ولاعبة هم عبد الله ممدوح، يوسف عماد، طه طارق، احمد المصرى، على الصاوى، عبد الله هشام، حازم سعيد، سلامة، أحلام حمدى، منة شعبان، حبيبه ماجد، نورسين على، ميار هشام، سلمى ياسر.