ads
الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمم المتحدة تحذر من موجة الكراهية ضد الإسلام وتدعو للتسامح والاحترام المتبادل

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة  أنطونيو جوتيريش ، عن قلقه البالغ إزاء الموجة المتصاعدة من الكراهية والتعصب ضد المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأكد الأمين العام في تصريحاته بمناسبة اليوم بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام أن هناك تمييزًا مؤسسيًا وأشكالًا أخرى من العوائق تنتهك حقوق الإنسان والكرامة الواجبة للمسلمين. 

وشدد على أن الخطاب الذي يحرض على الانقسام والتشويه للصورة الحقيقية للمسلمين يثير القلق، مما يؤدي إلى توصيم المجتمعات بأسرها.

وأشار الأمين العام إلى أهمية مكافحة التعصب والتنميط والتحيز بجميع أشكالها، داعيًا القادة إلى الوقوف بقوة ضد الخطاب التحريضي وحماية الحرية الدينية

 

ودّعا الى تعزيز التسامح والاحترام المتبادل، وبناء مجتمعات شاملة تعمها السلام والعدل. 

الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام الكراهية والتعصب الحرية الدينية