الأمم المتحدة تحذر من موجة الكراهية ضد الإسلام وتدعو للتسامح والاحترام المتبادل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، عن قلقه البالغ إزاء الموجة المتصاعدة من الكراهية والتعصب ضد المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأكد الأمين العام في تصريحاته بمناسبة اليوم بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام أن هناك تمييزًا مؤسسيًا وأشكالًا أخرى من العوائق تنتهك حقوق الإنسان والكرامة الواجبة للمسلمين.

وشدد على أن الخطاب الذي يحرض على الانقسام والتشويه للصورة الحقيقية للمسلمين يثير القلق، مما يؤدي إلى توصيم المجتمعات بأسرها.

وأشار الأمين العام إلى أهمية مكافحة التعصب والتنميط والتحيز بجميع أشكالها، داعيًا القادة إلى الوقوف بقوة ضد الخطاب التحريضي وحماية الحرية الدينية

ودّعا الى تعزيز التسامح والاحترام المتبادل، وبناء مجتمعات شاملة تعمها السلام والعدل.