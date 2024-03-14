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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط فتاة في الجيزة تروج الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط إحدى الفتيات بالجيزة لقيامها بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى الفتيات) ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الإجتماعى بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب. 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، وعثر بحوزتها على (هاتفى محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"). 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 حاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

الفتيات بالجيزة للأعمال المنافية للآداب