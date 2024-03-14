تحصين 195 ألف رأس ماشية للوقاية من الجلد العقدي والجدري بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تحصين ١٩٥ ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي حمى الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى مراكز المحافظة، وذلك فى إطار الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.

من جانبه، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز والتي بدأت أعمالها في ٢٧ يناير الماضي قامت المديرية عن طريق ١٢٠ لجنة فرعية و ٤ لجان مركزية خلال الخمس أسابيع الماضية من الحملة بترقيم وتسجيل ١٥٣٣٦ رأس ماشية.

كما نفذت المديرية زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز وتم عقد ٢٠٠ ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عنه.