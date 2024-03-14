رصد السوشيال ميديا.. جدل حول تصريحات باسم سمرة "قبل وبعد" الظهور فى برنامج رامز جلال

تعرض الفنان باسم سمرة إلى هجوم شديد وحملات من السخرية، من قبل رواد السوشيال ميديا بعد ظهوره من ضمن ضيوف برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" تقديم الفنان رامز جلال.

جاء الهجوم بسبب تصريحات الفنان باسم سمرة خلال السنوات الماضية، عن طبيعة برامج المقالب وخاصةً برنامج الفنان رامز جلال، وأكد الفنان باسم سمرة أن كل الضيوف على علم بالظهور فى البرنامج، وعلى علم بكل تفاصيل المقلب، وأنه لا يقبل على جمهوره أن يخدعهم، وأن سبب قبول الضيف الظهور فى برنامج رامز هو "الفلوس"، وعلق باسم سمرة "مبعرفش اخد فلوس وأمثل على الناس".

وتغير موقف الفنان باسم سمرة وظهر مع الفنان أحمد السقا ضيوف الحلقة الأولى من برنامج المقالب الخاص بالفنان رامز جلال "رامز جاب من الآخر"، فى مفاجأة كبيرة للجمهور، وهو ما عرضه للسخرية من المتابعين.

هاجم جمهور السوشيال ميديا الفنان باسم سمرة على التناقض فى تصريحاته، وقاموا بعرض تصريحاته بالفيديو التى هاجم فيها النجوم التى تظهر فى تلك النوعية من البرامج، وبين ظهوره هذا العام ضيفاً لنفس البرامج، وأن سبب قبول الضيوف الظهور هو "الفلوس"، وهو ما يؤكد سبب ظهوره هذا العام.

يشارك الفنان باسم سمرة فى الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "العتاولة"، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، فريدة سيف النصر، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، هدي الإتربي، ميمي جمال، حنان يوسف والإخراج أحمد خالد موسي.