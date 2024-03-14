نائب محافظ أسوان تتفقد مستشفى المعلمين بامتداد حى العقاد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بمتابعة مشروع مستشفى المعلمين بمنطقة امتداد حى العقاد بمدينة أسوان، وذلك بمرافقة الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة، ومسئولى الشركة المنفذة، لاستكمال المتابعة الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها بمختلف قطاعات العمل العام .

وأثناء الجولة نقلت الدكتورة غادة أبو زيد توجيهات محافظ أسوان بشأن الانتهاء من اللمسات النهائية لتكون المستشفى جاهزة للتشغيل والافتتاح لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى، وتحقيق العوائد الإيجابية العديدة والمتنوعة منها على الوجه الأكمل .

يذكر أن المستشفى الجديدة، والتى قامت بإنشائها نقابة المعلمين بقيادة ياسين عبد الصبور على مساحة 1300 م2 من إجمالى المساحة الكلية 7500 م2 ، ويتكون من 5 أدوار ، ويضم المستشفى 10 عيادات خارجية ، و 60 سرير بمختلف درجات الإقامة وأجنحة مميزة ، و 20 سرير عناية مركزة ، و 10 حضانات أطفال ، و 8 غرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى ، وبرنامج أطباء زائرين ، ومعامل تحاليل وبنك الدم والأشعة لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى لتحقيق رضاء المرضى ، وكذا تحقيق هدف للسياحة العلاجية .

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