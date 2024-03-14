سقوط تشكيل عصابي تخصص في استدراج وسرقة راغبي التوظيف بمنطقة عابدين

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين راغبى التوظيف واستدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى وسرقة متعلقاتهم بمنطقة عابدين.

وتلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من عاطل، مقيم بمحافظة الشرقية بتضرره من عاطل، مقيم بمحافظة المنيا لقيامه بالتواصل معه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإيهامه بقدرته على توظيفه بإحدى شركات الأدوية وطلب التقابل معه بدائرة القسم للاتفاق على الأوراق المطلوبة للوظيفة.

وعقب تقابلهما بدائرة القسم طلب منه هاتفه المحمول لتصوير الأوراق المطلوبة للتوظيف، إلا أنه فوجئ بمغافلته وسرقة الهاتف المحمول، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتصرفه فيه بالبيع لعميليه (سيئ النية- مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة "لأحدهما معلومات جنائية").

وتم ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وارتكابهم 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن باقى المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.