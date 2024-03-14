اليوم .. آخر موعد لترشح الأم المثالية بنقابة الصحفيين

أعلنت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة المرأة بالنقابة، أن آخر موعد لتلقي ترشيحات المؤسسات الصحفية القومية، أو الحزبية، أو الخاصة لاختيار الأم المثالية من الزميلات الصحفيات الساعة الثانية اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تفوز زميلة واحدة من كل مؤسسة مشهود لها بالتضحية، والعطاء، والسيرة الطيبة بين زملائها.

وكانت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين أعلنت عن اختيار الأمهات المثاليات بين الزميلات الصحفيات لعام ٢٠٢٤ فى تقليد جديد لتكريم نماذج العطاء والتضحيات بين الزميلات ورائدات المهنة والعمل النقابى خلال احتفالية تقام بمقر النقابة احتفالاً بعيد الأم.