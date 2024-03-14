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الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تفاصيل مكالمة كولر مع حسام حسن قبل انطلاق معسكر منتخب مصر

خالد بيبو مدير الكرة
خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي
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كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي تفاصيل تواصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن بالتزامن مع انطلاق معسكر المنتخب الوطني. 

وقال خالد بيبو أن هناك مكالمة هاتفية جرت مساء الأربعاء جمعته مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب وجاءت المكالمة إيجابية في إطار علاقة التعاون  بين الجهاز الفني للمنتخب والأجهزة الفنية الأخرى وتم التنسيق في الأمور المشتركة، بما يخدم المصلحة العامة للكرة المصرية.

يذكر أن هناك 10 لاعبين من الأهلى انضموا لمعسكر منتخب مصر الحالي هم مصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة. 

مارسيل كولر حسام حسن المدير الفني للمنتخب خالد بيبو معسكر المنتخب الوطني