دوري أبطال أوروبا.. دورتموند يتقدم على إيندهوفن في الشوط الأول بفضل سانشو

سيطر بروسيا دورتموند على مجريات الشوط الأول من مباراته ضد إيندهوفن، وحقق تقدمًا مستحقًا بهدف نظيف، سجله جادون سانشو في الدقيقة الثالثة، في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بدأ دورتموند المباراة بقوة وضغط على مرمى إيندهوفن، ونجح في تسجيل هدف مبكر من خلال جادون سانشو، الذي استغل تمريرة رائعة من كريم أديمي، وسدد الكرة في شباك الحارس الهولندي.

واصل دورتموند سيطرته على مجريات الشوط الأول، وهدد مرمى إيندهوفن في أكثر من مناسبة، لكن دون أن يتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف.

أضاع دورتموند بعض الفرص السهلة، خاصة من خلال جوليان براندت وكريم أديمي، اللذان لم ينجحا في استغلال الفرص التي سنحت لهما، حاول إيندهوفن العودة إلى المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكن دون أن يتمكن من تشكيل خطورة حقيقية على مرمى دورتموند.

وجاء تشكيل بروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: ماتس هوملز، نيكو شلوتيربيك، رافائيل جيريرو

خط الوسط: إيمري تشان، سيباستيان هالر، جود بيلينجهام

خط الهجوم: جوليان براندت، كريم أديمي، جادون سانشو

ينتظر الجميع الشوط الثاني لمعرفة ما إذا كان دورتموند سيحافظ على تقدمه أم سينجح إيندهوفن في إدراك التعادل.

ودخل بروسيا دورتموند المباراة بفرصة جيدة للتأهل للدور ربع النهائي، حيث تعادل في مباراة الذهاب على ملعب "فيليبس" بنتيجة 1-1، ويحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لضمان التأهل للدور ربع النهائي.

