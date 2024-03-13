استعدادات مكثفة لاستضافة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في شرم الشيخ

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، استعداداتها المكثفة لاستضافة البطولة التي تقام في شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري.

يشارك في البطولة 34 دولة هي:

أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وقررت اللجنة البارالمبية في وقت سابق إقامة الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، في الفترة ذاتها بشرم الشيخ، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.

ويتابع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة، وكذلك عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

يتولى منصب مدير البطولة الدكتور شريف أبو العينين، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين والمراسم، وشيري وائل نائبًا لرئيس لجنة المتطوعين والمراسم.

ويرأس اللجنة الطبية الدكتور وائل الصباحي، وأحمد الجندي للجنة الإقامة والإعاشة، وأيمن حلمي للجنة البطاقات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمود الشربيني للجنة التجهيزات والملاعب والتحكيم، وخالد عبدالسميع نائبًا لرئيس لجنة التجهيزات والملاعب، وعطية القطان للجنة الماليات والمشتريات، وأدهم حسنين للجنة سكرتارية البطولة، وإسماعيل علي نائبًا لرئيس لجنة السكرتارية، وعمرو عاشور لجنة العمليات، وعمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية المصرية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.