الداخلية تطلق مبادرة «كلنا واحد معك في رمضان» لتوزيع وجبات إفطار على الصائمين

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة (كلنا واحد – معك فى رمضان) فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتجهيز عدد من وجبات الإفطار وتوزيعها على المواطنين الصائمين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار خارج المنزل ، وكذا العمالة غير المنتظمة بعدد من المناطق بنطاق محافظتى (القاهرة - الجيزة) حيث تم إيفاد عدد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالإشتراك مع مديريتى أمن (الجيزة - القاهرة) للمشاركة فى الفعالية.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بشهر رمضان المبارك ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

يأتي ذلك فى إطار ثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع والتواصل الفعال بكافة المناسبات بما يسهم فى تعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.