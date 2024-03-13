القصه الكاملة لـ "خناقة" كونسيساو وأرتيتا

شهدت مواجهة أمس الثلاثاء بين فريق آرسنال الإنجليزى، ونظيره بورتو البرتغالى، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دورى ابطال أوروبا، مشادة كلامية بين مدربى الفريقين عقب انتهاء المباراة.

وتأهل فريق آرسنال الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، إلى الدور ربع نهائى دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، على حساب بورتو البرتغالى بركلات الترجيح، على ملعب الإمارات.

وبدأت القصة عندما التفت الإسبانى ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق أرسنال، إلى دكة فريق بوروتو وتفوه ببعض الكلمات، وذلك حسبما ذكر سيرجيو كونسيساو المدير الفنى للفريق البرتغالى.

وعقب انتهاء المباراة توجه كونسيساو إلى أرتيتا وتبادل معه الحديث، قبل أن يحتدم النقاش بينهما، وبدا أن البرتغالى يوجه كلمات قوية للمدير الفنى الإسبانى.

وتحدث كونسيساو بعد المباراة معلقاً على تلك الحادثة، قائلاً: "خلال المباراة التفت أرتيتا إلى مقاعد البدلاء لدينا، ووجه كلمات إهانة باللغة الإسبانية، لعائلتي".

وعن حدة الحديث بينهما قال: "في نهاية المباراة أخبرته أن عليه الانتباه لأن الشخص الذي أهانه لم يعد معنا، وأن يقلق بشأن تدريب فريقه، لأنه بسبب الجودة الفردية عليه الالتزام بتقديم المزيد والأفضل فى الفترة المقبلة".

ولم يصدر أى نادى منهما حتى الآن أى بيان عن الواقعه، ولا الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، وذلك لان الحكم الفرنسى كليمون توربان الذى ادار المباراة لم يذكر ذلك فى تقريره.