قبل مواجهة بوروسيا فى ثمن النهائى.. تاريخ باهت لآيندهوفن فى دورى الأبطال

يدخل فريق بي إس في آيندهوفن الهولندى، مواجهة اللية أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألمانى، بتاريخ باهت فى الدوار الأقصائية بدورى ابطال أوروبا.



حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، حيث يستضيف فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، نظيره بي إس في آيندهوفن الهولندى، ضمن منافسات اياب دور الـ16 من بطولة دورى ابطال اوروبا.



ويدخل فريق آيندهوفن الهولندى هذا اللقاء في دور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال للمرة الخامسة فى تاريخه مع البطولة الأعرق فى القارة العجوز "الشامبيونز ليج".

ونجح فريق آيندهوفن فى عبور ذلك الدور مرتين فقط عامي 2005 و2007، وكان التعادل الذي حققه أمام دورتموند بهدف لكل فريق فى عام 2002، تعتبر تلك هي المباراة الوحيدة التى لم يهزم فيها في آخر 8 لقاءات خاضها في ألمانيا.

وفى المسابقات الأوروبية بشكل عام، حقق آيندهوفن خلال الأدوار الأقصائية 6 انتصارات وتعرض لـ7 هزائم، وذلك بعدما حقق الفوز 5 مرات في أول 6 مواجهات، ولكنه خسر 6 مرات في آخر 7 مباريات خاضها أمام الأندية الألمانيه في الأدوار الإقصائية.

وانهى آيندهوفن مسيرة 15 مباراة متتالية خارج أرضه دون فوز في دوري الأبطال، بانتصاره في إشبيلية في دور المجموعات هذا الموسم، بواقع 5 تعادلات و10 هزائم.

وسبق أن خاض آيندهوفن ركلات الترجيح في المسابقات الأوروبية 6 مرات من قبل، ونجح في حسمها لصالحه 3 مرات وخسرها في 3 مرات أخرى.