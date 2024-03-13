المؤتمر: توصيات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني تسهم في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

قال إسلام تمراز، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، إن انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من وضع 128 توصية من توصيات المحور الاقتصادي تستهدف وضع حلول عاجلة لبعض المشكلات الاقتصادية، وأخرى متوسطة المدى وبعيدة المدى من خلال عدد من التشريعات المهمة التي تدعم الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح تمراز ، في تصريحات صحفية له، أن توصيات الحوار الوطني تسهم في تقديم أفكارا ورؤى لمواجهة التضخم والغلاء وارتفاع الأسعار ويضع مقترحات بشأن كيفية مساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الراهنة وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني، مثل فرصة قوية لتكامل جهود المشاركين بالمناقشات مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق مصالح جميع الأطراف وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية، خاصة أن جلسات المرحلة الثانية من الحوار بدأت بالمحور الاقتصادي وهو أمر مهم للغاية لأن المحور الاقتصادي حديث المصريين في هذه المرحلة، بعد قطع الحوار الوطني شوطا كبيرًا للغاية فيما يتعلق بالمحور السياسي.

وأشار رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر ، إلى أن الحوار الوطني حرك المياه الراكدة فى الحياة السياسية، والاستماع لرؤية الأحزاب السياسية بشأن القضايا المختلفة ومناقشتها ورفع هذه المقترحات للرئيس السيسي لتنفيذها وهو ما استجاب له.