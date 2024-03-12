رضا سليم يضيف الهدف الثاني للأهلي في مرمى البنك

أضاف رضا سليم الهدف الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى البنك الأهلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الجولة 15 من مسابقة الدوري.

جاء هدف رضا سليم في الدقيقة 28 مستغلا خطأ فادح من دفاع الفريق المنافس.

وكان موديست افتتح التسجيل للأهلي في الدقيقة 4، وتعادل كريم بامبو للبنك الأهلي في الدقيقة 7.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يمتلك البنك الأهلي 12 في المركز الخامس عشر.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: موديست

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الاهلى فى الدورى .

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى: محمد ابو جبل

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الجزار، محمد عبد الغنى، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد هلال

خط الهجوم: ياو انور، كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

حسن شاهين، محمود قاعود، عاصم صلاح، اسامة فيصل، جريندو، احمد النادرى، ابراهيم حسن، سيرجى اكا، موسى فراوى.